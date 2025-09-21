ТСН в социальных сетях

Трамп сделал неожиданное заявление о Польше и эскалации со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут помощь Польше и странам Балтии, если Россия продолжит эскалацию в Восточной Европе.

Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы поддержать Польшу и страны Балтии в случае обострения ситуации со стороны России.

Об этом он заявил в комментарии СМИ.

На вопрос журналиста, поможет ли США Польше и странам Балтии, если РФ и дальше продолжит эскалацию, Трамп ответил коротко: "Да, я помогу".

Напомним, ранее Эстония выразила решительный протест России из-за нарушения своего воздушного пространства. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок русского дрона.

Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.

