Трамп сделал неожиданное заявление о Польше и эскалации со стороны РФ

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы поддержать Польшу и страны Балтии в случае обострения ситуации со стороны России.

Об этом он заявил в комментарии СМИ.

На вопрос журналиста, поможет ли США Польше и странам Балтии, если РФ и дальше продолжит эскалацию, Трамп ответил коротко: "Да, я помогу".

Напомним, ранее Эстония выразила решительный протест России из-за нарушения своего воздушного пространства. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок русского дрона.

Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.