Трамп пообещал «жесткий ответ» ИГИЛ за убийство военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что после нападения в Сирии , в результате которого погибли двое американских военнослужащих и один гражданский, будет «очень серьезный ответ».

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявления Трампа и информированные источники.

Американский президент возложил ответственность за атаку на группировку «Исламское государство».

"Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в очень опасной части Сирии...", - написал Трамп в своей соцсети.

Он также сообщил журналистам в Белом доме, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа был «ошеломлен случившимся».

По словам Трампа, сирийская сторона воюет бок о бок с американскими военными в борьбе с терроризмом.

Как отмечает осведомленный источник AP, двое погибших военнослужащих являлись членами Национальной гвардии штата Айова.

В Пентагоне отметили, что нападавший был ликвидирован во время ответного удара.

Сирийские официальные лица сообщили, что в результате атаки также пострадали сотрудники сирийских сил безопасности.

"Будет очень серьезный ответ", - подчеркнул Дональд Трамп в своем заявлении в Truth Social.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл уточнил, что погибший гражданский был американским переводчиком. По его словам, нападение было направлено против солдат, участвующих в текущих антитеррористических операциях в регионе. В настоящее время идет расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из предводителей «Исламского государства» (ИГИЛ) и двух его сыновей, связанных с ИГИЛ .

Мы ранее информировали, что США ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Юсифа по кличке Махмуд во время удара по Сирии .