Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытание ядерного оружия США

Испытания будут проводиться ввиду того, что это делают другие страны.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США».

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем любая другая страна», — подчеркнул Трамп, добавив, что во время его первого срока произошло «полное обновление и модернизация существующего оружия».

«Россия занимает второе место, а Китай — далеко третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место. Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — говорится в сообщении президента.

Трамп также отметил, что решение связано с наблюдаемым наращиванием арсеналов в мире и стремлением США сохранить технологическое и стратегическое преимущество.

Ранее сообщалось, что информация о якобы испытании Россией опасного ядерного объекта может быть элементом психологического воздействия на Запад, а не реальным подтверждением новых действий Москвы.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин снова прибегает к ядерному шантажу, рассказывая о новейших видах вооружений.

