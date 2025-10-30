- Дата публикации
Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытание ядерного оружия США
Испытания будут проводиться ввиду того, что это делают другие страны.
Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США».
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем любая другая страна», — подчеркнул Трамп, добавив, что во время его первого срока произошло «полное обновление и модернизация существующего оружия».
«Россия занимает второе место, а Китай — далеко третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место. Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно», — говорится в сообщении президента.
Трамп также отметил, что решение связано с наблюдаемым наращиванием арсеналов в мире и стремлением США сохранить технологическое и стратегическое преимущество.
Ранее сообщалось, что информация о якобы испытании Россией опасного ядерного объекта может быть элементом психологического воздействия на Запад, а не реальным подтверждением новых действий Москвы.
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин снова прибегает к ядерному шантажу, рассказывая о новейших видах вооружений.