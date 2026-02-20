- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 465
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп поручил рассекретить правительственные документы об НЛО и внеземной жизни – что известно
Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны начать процесс раскрытия секретных правительственных документов, связанных с неопознанными летающими объектами и возможной внеземной жизнью.
Президент США Дональд Трамп распорядился поручить министру обороны США Pete Gagseth и соответствующим ведомствам рассекретить правительственные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО ), неопознанных воздушных явлениях и любую информацию, касающуюся возможной внеземной жизни.
Об этом Трамп написал в своей публикации в социальной сети .
"Я поручу министру обороны и другим департаментам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной активности, неопознанных воздушных явлений и другой информации, связанной с этими сложными, но важными вопросами", - говорится в сообщении.
Трамп объяснил свое решение "огромным интересом общества к этой теме". По словам президента, он намерен обеспечить максимальную прозрачность в вопросах, которые годами оставались засекреченными.
В предварительных заявлениях Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Barack Obama, утверждая, что тот нарушил правила, разглашая секретную информацию о возможных внеземных явлениях. При этом Трамп заявил, что не может точно сказать, существуют ли инопланетяне, но считает изучение таких данных важным.
На данный момент соответствующие документы еще не обнародованы, и неизвестно, какие материалы могут быть рассекречены в результате этой инициативы.
Напомним, в пустыне Невада близ сверхсекретной Зоны 51 зафиксировали появление загадочного треугольного объекта , схожего с формой на треугольные чипсы Dorito. Одновременно с этим радиосканеры перехватили странные шифрованные коды военных о «пиве и снеках».