Трамп поручил рассекретить правительственные документы об НЛО и внеземной жизни – что известно

Президент США Дональд Трамп распорядился поручить министру обороны США Pete Gagseth и соответствующим ведомствам рассекретить правительственные документы о неопознанных летающих объектах (НЛО ), неопознанных воздушных явлениях и любую информацию, касающуюся возможной внеземной жизни.

Об этом Трамп написал в своей публикации в социальной сети .

"Я поручу министру обороны и другим департаментам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной активности, неопознанных воздушных явлений и другой информации, связанной с этими сложными, но важными вопросами", - говорится в сообщении.

Трамп объяснил свое решение "огромным интересом общества к этой теме". По словам президента, он намерен обеспечить максимальную прозрачность в вопросах, которые годами оставались засекреченными.

В предварительных заявлениях Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Barack Obama, утверждая, что тот нарушил правила, разглашая секретную информацию о возможных внеземных явлениях. При этом Трамп заявил, что не может точно сказать, существуют ли инопланетяне, но считает изучение таких данных важным.

На данный момент соответствующие документы еще не обнародованы, и неизвестно, какие материалы могут быть рассекречены в результате этой инициативы.

