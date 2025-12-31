- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 936
- Время на прочтение
- 3 мин
Трамп поругался со своим спецпредставителем по Украине и назвал его "идиотом": детали расследования NYT
В начале своей второй каденции Трамп вступил в жесткий спор с Китом Келлогом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, фактически отстранив своего спецпредставителя от реального влияния на процессы.
В начале второй каденции президента США Дональда Трампа между ним и его специальным посланником по Украине и России Китом Келлогом возник серьезный конфликт, который привел к перераспределению влияния в администрации.
Об этом говорится в крупном расследовании The New York Times.
«Он идиот»: причина ссоры
По данным источников издания, напряжение возникло в самом начале второй каденции Трампа. Причиной гнева президента стали публичные или кулуарные комментарии Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском.
Трамп, пытающийся выстроить линию коммуникации с Киевом, резко отреагировал на действия своего подчиненного.
"Президент назвал мистера Келлога "идиотом" в разговоре с помощниками после того, как услышал его слова о Зеленском", - отмечается в материале.
Этот инцидент серьезно подорвал доверие Трампа к спецпредставителю, которого он сам и назначил для ведения переговоров.
«Россия – моя, а не ваша»: хроника конфликта
По данным NYT, напряжение между Трампом и Келлогом возникло почти сразу. Еще 26 января во время совещания в Белом доме президент заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. Когда Келлог попытался смягчить ситуацию, предложив идею временной приостановки вместо полного отказа, Трамп резко оборвал его.
«Россия – моя, а не ваша», – отрезал Трамп, дав понять, кто здесь принимает решение.
Келлогу осталось только ответить: «Хорошо, вы же президент».
На той же встрече министр обороны Пит Гегсет предложил заблокировать неизрасходованные 3,8 млрд долларов помощи Украине. Трамп согласился фразой: «Мы не будем этого делать прямо сейчас», а потом похвалил главу Пентагона: «Пит, ты прекрасно справляешься… тебе не нужно, чтобы я принимал решение».
«Идиот» и Линкольн
Окончательный разрыв произошел после эфира на Fox News. Телеканал сравнил сообщение Келлога, где тот назвал Зеленского «мужественным лидером», со словами Трампа о «диктаторе». Когда Келлог зашел в Овальный кабинет, Трамп набросился на него: «Так вы называете Зеленского борцом за выживание и мужественным?». Келлог не отступил:
«Сэр, да. На украинской земле идет борьба за выживание страны. Когда последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн».
Этот ответ разозлил Трампа. Позже он жаловался советникам, что Келлог – «идиот». Тем временем в Мюнхене европейские партнеры уже понимали шаткость позиций Келлога. Вицепремьер Польши Радослав Сикорский прямо спрашивал его: «Сохранился ли у нас альянс?», а отчеты в Вашингтон свидетельствовали, что спецпредставителя считают «аутсайдером», который пытается сдерживать изоляционистов в окружении Трампа.
Мировоззренческий раскол: ребенок «холодной войны» против бизнесмена
Глубинная причина конфликта кроется в пропасти между мировоззрениями. 80-летний Кит Келлог – генерал в отставке и ветеран Вьетнама, чьи взгляды сформировались в эпоху «холодной войны». Для него Россия остается историческим врагом, а Америка – глобальным лидером, который обязан сдерживать Москву. Трамп рассматривает международные отношения как бизнес-соглашения, где идеология вторична, а альянсы можно пересматривать.
Эта разница была настолько очевидна, что ее ощущали даже в Москве. В ходе кулуарных переговоров российские представители откровенно демонстрировали неприязнь к спецпредставителю США. Как отмечает издание, в окружении Трампа даже звучали предупреждения, что россияне настолько ненавидят Келлога за его жесткий план, что, может быть, «хотели бы его убить». Это делало его фигуру токсичной для тех «теплых» отношений с Кремлем, к которым стремился Трамп.
Полный контроль - у Пентагона
Следствием этого конфликта стало фактическое изменение куратора украинского направления. Хотя Келлог формально остается в должности, реальные рычаги влияния перешли к министру обороны США.
«Трамп фактически передал полный контроль над политикой войны в Украине министру обороны Питу Гегсету», — утверждают журналисты NYT.
Это решение свидетельствует о том, что Белый дом может сместить фокус с чисто дипломатических маневров, предложенных Келлогом, на более прагматичный военный подход, который олицетворяет главу Пентагона. Пит Гегсет, известный своей лояльностью к Трампу, теперь будет играть ключевую роль в формировании стратегии США по завершению войны.
Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует уйти в отставку . Он сообщил своим коллегам о намерении покинуть администрацию в январе 2026 года.