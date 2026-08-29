Трамп пошел на беспрецедентное давление на Британию: США пригрозили вопросом Фолклендов

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

США рассматривают возможность использовать вопрос суверенитета Британии над Фолклендскими островами как рычаг давления на Лондон, если правительство Энди Бернхэма не увеличит расходы на оборону.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

Как отмечает издание, такое предложение является одним из мер, которые представители Пентагона рассматривают для стимулирования союзников выполнять обязательства НАТО по увеличению оборонных расходов до 5%.

Реклама

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Британия, вероятно, получит особое внимание при проверке Вашингтоном оборонных обязательств стран Альянса. США планируют оценить, есть ли у союзников реалистические планы для достижения определенной цели.

В Вашингтоне считают, что Великобритания имеет потенциал стать одним из ведущих оборонных партнеров США. В то же время, план увеличения военных расходов, представленный в июне уже бывшим премьером Киром Стармером, американские чиновники считают недостаточным.

«Я ожидаю, что Британии будет уделено особое внимание, поскольку имеет огромный потенциал. Поэтому мы продолжим прилагать усилия по стимулированию и предоставлению Британии возможности значительно продвинуться вперед», — сказал чиновник.

По информации The Telegraph, такая риторика Вашингтона может вызвать беспокойство у нынешнего британского премьера Энди Бернхэма и министра финансов Джона Хилли. Их первый бюджет не предусматривает увеличения оборонных расходов до 3% ВВП к 2030 году.

Реклама

Ранее сообщалось, что российские специализированные подлодки осуществляли обследование критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них.

Мы ранее информировали, что Россия угрожает Великобритании на фоне угрозы НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров