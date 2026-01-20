Трамп после разговора с генсеком НАТО сделал жесткое заявление по Гренландии

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Гренландии и вызовы безопасности в Арктическом регионе.

Об этом президент США написал в социальных сетях.

По словам Трампа, он согласился на проведение встречи с участием разных сторон в Давосе (Швейцария), где вопрос Гренландии также будет вынесен на обсуждение.

"Я очень четко заявил: Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Не может быть никакого возвращения назад - с этим все согласны", - подчеркнул президент США.

Он подчеркнул роль Соединенных Штатов в обеспечении глобальной стабильности, отметив, что США остаются самой мощной страной в мире. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению и усилению американских вооруженных сил, начатому во время его первого президентского срока и продленном ныне еще более быстрыми темпами.

"Мы – единственная сила, которая способна обеспечить мир во всем мире. И это достигается очень просто – благодаря силе", – добавил Трамп.

Российская угроза для Гренландии и посягательства Трампа на остров

Напомним, Трамп подверг резкой критике Данию за неспособность сдержать вроде бы российскую угрозу в Гренландии. Президент США заявил, что Копенгаген в течение 20 лет игнорировал призывы НАТО по укреплению безопасности стратегического острова и подчеркнул, что теперь Вашингтон берет ситуацию под собственный контроль.

Кроме того, Трамп в письме к премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере заявил, что из-за отсутствия Нобелевской премии мира больше не чувствует обязанности думать "исключительно о мире" и сосредоточится на интересах США. Он подверг сомнению суверенитет Дании над Гренландией, утверждая, что Копенгаген не способен защитить остров от России и Китая. Глава Белого дома настаивает, что "полный и тотальный контроль" США над Гренландией является залогом мировой безопасности.