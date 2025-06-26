Трамп пообещал НАТО безопасность от России / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО в среду выразил решительную поддержку Альянсу, который ранее угрожал покинуть. Во время основного заседания он начал с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Эти люди действительно любят свои страны, — заявил Трамп журналистам. — Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им».

Реклама

Другие лидеры высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов и одобрили его удары по Ирану. Многие восприняли лесть как эффективный способ достичь сердца Трампа. Он оставался во время выступления, выслушивая других лидеров.

Изменение риторики и повышение расходов на оборону

Поддержка Трампа в НАТО прозвучала после того, как 32 страны НАТО согласились более чем вдвое увеличить свои целевые показатели расходов на оборону. Этот вопрос давно являлся важной темой для Трампа. Такой разворот событий знаменует существенные изменения по сравнению с его первым термином, когда он регулярно выражал нежелание защищать Европу. Также с первыми месяцами этого года, когда склонялся к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным и высказывал угрозы Украине.

Собеседники WP отметили, что после этого Трамп ни разу не упомянул Россию. Большую часть дня он защищал свои удары по Ирану, несмотря на то, что большинство мероприятий саммита были посвящены европейской обороне, увеличению расходов и борьбе с угрозами, главной из которых является РФ.

Изменение курса Трампа стало результатом значительных усилий других членов НАТО, стремившихся ему угодить. Трамп ночевал в королевском дворце, получал комплиментарные сообщения от Генерального секретаря НАТО и наблюдал, как лидеры выступали на закрытой встрече, чтобы похвалить его за лидерство и недавнюю атаку на Иран.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп публично обвинил демократов в утечке секретной информации об американской операции, связанной с ядерными объектами в Иране, и требует привлечь виновных к ответственности.