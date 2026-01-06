Трамп после Венесуэлы нацелился на другие страны: кто в списке

Дональд Трамп / © Associated Press

После свержения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американскими военными, Дональд Трамп может нацелиться на другие страны.

Кто может стать следующей целью американского президента, пишет BILD.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, президент США упомянул Колумбию, Кубу, Гренландию, Мексику и Иран.

«Трамп представил длинный список потенциальных будущих завоеваний, но наиболее вероятной целью его администрации будет Гренландия», — говорит Асли Айдинтасбас из американского аналитического центра Brookings Institution.

После событий в Венесуэле Трамп повторил, что США ради своей национальной безопасности должны аннексировать автономную датскую территорию — остров Гренландию в Арктике. Он утверждал, что Дания не способна оградить Гренландию от России и Китая.

Премьер Дании в свою очередь призвала Трампа прекратить свои угрозы Гренландии.