ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Трамп посоветовал Европе больше думать об Украине, а не о Гренландии

Президент США считает, что Европа отвлекается от войны в Украине, концентрируясь на Гренландии.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Европейским странам следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросах, связанных с Гренландией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп сказал в комментарии телеканалу NBC News.

«Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это привело», — отметил он.

По словам американского лидера, именно эта тема должна быть ключевым приоритетом для европейских государств. «Вот на чем Европе стоит сосредоточиться — а не на Гренландии», — добавил Трамп.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе и США относительно вызовов безопасности, связанных с войной РФ против Украины, а также напряжения вокруг северных регионов и стратегических интересов в Гренландии.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы украинской делегации в США.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie