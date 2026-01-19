- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп посоветовал Европе больше думать об Украине, а не о Гренландии
Президент США считает, что Европа отвлекается от войны в Украине, концентрируясь на Гренландии.
Европейским странам следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросах, связанных с Гренландией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп сказал в комментарии телеканалу NBC News.
«Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это привело», — отметил он.
По словам американского лидера, именно эта тема должна быть ключевым приоритетом для европейских государств. «Вот на чем Европе стоит сосредоточиться — а не на Гренландии», — добавил Трамп.
Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе и США относительно вызовов безопасности, связанных с войной РФ против Украины, а также напряжения вокруг северных регионов и стратегических интересов в Гренландии.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы украинской делегации в США.