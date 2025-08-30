Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не признал заслуг президента США Дональда Трампа в прекращении конфликта его страны с Пакистаном. Такая позиция индийского лидера повлияла на ухудшение отношений с ним хозяина Белого дома, который мечтает о Нобелевской премии мира.

Об этом пишет The New York Times

Издание утверждает, что во время телефонного разговора, который состоялся 17 июня, Дональд Трамп заявил Моди, что гордится прекращением конфликта, который разгорелся в мае этого года между Индией и Пакистаном.

Реклама

При этом американский лидер отметил, что Пакистан планирует выдвинуть его кандидатом на Нобелевскую премию мира, и намекнул, что ожидает таких же действий от Индии.

По словам источников NYT, Моди резко ответил, что вмешательство США не имеет ничего общего с тем, что конфликт прекратился. Индийский премьер заявил, что заслуги Трампа в этом нет, а Индия и Пакистан сели за стол переговоров самостоятельно.

Как отмечает издание, этот разговор сыграл значительную роль в том, что некогда тесные отношения между двумя лидерами испортились.

Впоследствии Моди даже перестал брать трубку, когда Трамп пытался поговорить с индийским лидером.

Реклама

Как сообщалось ранее, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, которым увеличил до 50% пошлину на товары из Индии из-за того, что страна покупает российскую нефть.

Индийский премьер в ответ заявил, что его страна готова к такому шагу хозяина Белого дома.

В то же время эксперты утверждают, что введенные Трампом тарифы на импорт из Индии менее, чем через год, способны лишить ее гораздо большей суммы, чем она сэкономила за все время войны в Украине в результате покупки российской нефти с дисконтом.

Напомним, недавно Индия подтвердила, что в ближайшее время ожидается визит в эту страну президента России Владимира Путина.