Трамп поставил паузу на удары по Ирану: стоящий за неожиданным заявлением президента США

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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Заявление президента США прозвучало на фоне недавних сообщений о том, что он рассматривал возможность нанести удар по Ирану до промежуточных выборов. Также сообщалось, что Белый дом поручил Пентагону предварительно подготовить варианты возможных ударов.

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«Мы ведем результативные переговоры с Исламской Республикой Иран. Хочу четко заявить всем: хотя Иран находится в крайне затруднительном положении как в экономическом, так и в военном плане, и хотя блокада будет оставаться в полной силе, а нефть протекает через Ормузский пролив в рекордных объемах…, мы не будем атаковать Иран в любое время до промежуточных выборов, которые пройдут.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон фактически контролирует движение через Ормузский пролив.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом в случае подтверждения его причастности к инциденту с Flydubai.

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