Трамп потерял состояние из-за собственных пошлин: во сколько обошлась инициатива президенту

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Введение новых тарифов президентом Дональдом Трампом уже повлекло негативные экономические последствия — в частности, и для него самого. Чистое состояние Трампа снизилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд менее чем через неделю после объявления новой таможенной политики.

Такие данные предоставил Forbes.

Наибольшие потери понесла его главная компания — Trump Media and Technology Group, акции которой снизились на 8%. Доля Трампа в ней обесценилась более чем на $170 млн.

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Коммерческая недвижимость также потеряла в цене: партнерские активы с Vornado Realty Trust снизились почти на 14%, SL Green - на 15%. Общая стоимость таких активов Трампа упала с $660 млн. до $570 млн.

Гольф-бизнес, тоже частично зависящий от импорта оборудования, потерял еще $70 млн. По оценкам аналитиков, при экономическом спаде клиенты могут отказываться от дорогих клубных подписок, свадеб и услуг в таких клубах.

Сфера гостеприимства, в частности Trump National Doral в Майами, пока держится стабильнее. Белый дом подчеркивает, что президент сосредоточен на делах страны, а активами руководят его дети.

Однако даже жилая недвижимость не осталась в стороне: падение стоимости квартир снизило его капитал еще на $20 млн. Даже трофейные активы – пентхаус в Trump Tower и Мар-а-Лаго – могли потерять до $32 млн стоимости.

В общей сложности совокупные потери составляют около полумиллиарда долларов. И, как подчеркивает Forbes, это может быть только начало.

Даже наличные резервы не избавляют президента Дональда Трампа от серьезного проседания капитала. По последним данным Forbes, лишь через несколько дней после объявления о масштабных тарифах, его состояние уменьшилось примерно на полмиллиарда долларов.

Несмотря на наличие портфеля облигаций и доли в частной кредитной компании Blue Owl Capital, потерявшей 22% стоимости, реальные доходы Трампа в последнее время поступали из криптовалютных проектов. В частности, по инициативе World Liberty Financial, которая перевела его семье около $400 млн, и продажи токенов $TRUMP, принесших еще примерно $175 млн.

Но эти доходы могли быть частично "съедены" волатильностью крипторинка. По информации Forbes, если Трамп хранил часть доходов в Ethereum, то на фоне последнего падения курса на 45% его потери могли достигнуть еще $32 млн.

В итоге, потери в частном секторе – гольф-клубы, элитная недвижимость, криптовалюта – превысили потери от публичных активов. И главная угроза не пошлина, а потеря доверия инвесторов. В нестабильной глобальной среде многие начинают избегать рисковых активов, связанных с президентом.

Как отмечает Forbes, главный вопрос не в том, что Трамп теряет, а насколько быстро он это делает. И чем больше неопределенности его политика вносит в мировую экономику, тем быстрее будет падать его собственный капитал.

Напомним, риск рецессии в США и во всем мире в этом году вырос до 60% из-за новых тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.