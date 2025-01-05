Трамп поужинал из Мелони и назвал ее "фантастической женщиной": видео

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони совершила неофициальный визит к Дональду Трампу в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде в субботу, 4 января. Она стала одной из немногих европейских лидеров, принятых избранным президентом США до своей инаугурации.

Об этом сообщает France24.

На фотографиях, опубликованных канцелярией итальянского премьера утром в воскресенье, видно, как Мелони и Трамп позируют у входа в Мар-а-Лаго и разговаривают в приемной, а на заднем плане видна рождественская елка.

По словам присутствующих американских журналистов, Трамп назвал Мэлони "фантастической женщиной".

"Она действительно захватила Европу штурмом и всех остальных, и мы сегодня просто ужинаем", — сказал Трамп.

По данным американских СМИ, кроме совместного ужина, политики вместе посмотрели документальный фильм "Дилемма Истмена: закон или справедливость" об адвокате, обвиняемом в попытке отменить результаты выборов 2020 года в пользу Трампа.

Также на неформальной встрече присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтс и сенатор Марко Рубио, избранный на должность госсекретаря.

Мелони стала одним из нескольких иностранных лидеров, включая канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые посетили Трампа до того, как он вступил в должность.

Обещания Трампа ввести высокие импортные тарифы привели к спорам среди традиционных экономических союзников Вашингтона, в частности в Европе, по поводу планирования возможных негативных последствий для торговли.

Визит Мэлони, возглавляющей ультраправую партию "Братья Италии", состоялся накануне четырехдневного визита в Рим действующего президента США Джо Байдена, где он, как ожидается, встретится с Мэлони и отдельно с Папой Франциском.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что Россия представляет угрозу для безопасности Европейского Союза не только из-за возможной военной агрессии. Москва может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для подрыва ЕС.

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