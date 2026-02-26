Трамп повышает ставки: кого подталкивают США к ударам по Ирану первыми

Дональд Трамп / © Associated Press

Старшие советники американского лидера Дональда Трампа хотят, чтобы Израиль первым нанес удары по Ирану, прежде чем нападение начнут Соединенные Штаты.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, израильская атака спровоцирует иранский ответ, после чего американские избиратели будут более подвержены ударам по Ирану.

«В администрации и вокруг нее существует мнение, что политика будет выглядеть гораздо лучше, если израильтяне будут действовать первыми и сами, а иранцы нанесут нам ответ, и это даст нам больше оснований для действий», — сказал источник изданию.

Расчет, как пишут журналисты, прост: больше американцев согласятся на войну с Ираном, если Соединенные Штаты или их союзник будут атакованы первыми. Недавние опросы показывают, что американцы, включая республиканцев, поддерживают изменение режима в Иране, но не желают рисковать потерями со стороны США для этого.

Надежды на дипломатию уменьшаются, и поэтому вопрос начинает сводиться к тому, когда и как Америка все же атакует Иран.

«Независимо от желания Израиля действовать первым, наиболее вероятным сценарием может быть совместная американо-израильская операция», — считают собеседники Politico.

Обострение между США и Ираном

Трамп пока не принял решения по ударам по Ирану. Его выбор будет зависеть от результатов переговоров, в частности от оценок делегации США во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и готовности Тегерана к соглашению. Трамп может приказать провести ограниченный военный удар, чтобы получить уступки от Ирана, или начать более широкую операцию с целью изменения режима в стране.

В воскресенье, 22 февраля, Стив Уиткофф заявил, что директива Трампа заключалась в том, чтобы у Ирана не было никаких возможностей для обогащения урана, на что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ответил, что Тегеран не готов отказаться от обогащения урана.

Готовясь к возможному одобрению Трампом военных действий, США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую с 2003 года, когда произошло вторжение в Ирак, концентрацию воздушных сил. Ожидается, что самый современный авианосец США USS Gerald Ford прибудет в регион в течение нескольких дней — это будет уже второй американский авианосец в регионе. Его прибытие дополнит десятки современных американских истребителей F-35 и F-22, а также бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, уже развернутых на Ближнем Востоке.

По каким целям США могут нанести удар

Как отмечает CNN в своем обзоре, в случае если Трамп таки решит ударить, действия США могут быть направлены, прежде всего, против силовых структур иранского режима: это командные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также подразделения «Басидж» и иранская полиция, которые играют ключевую роль в придушении.

Впрочем, эксперты предостерегают: многие из этих объектов расположены в густонаселенных районах. Это создает риск гибели мирного населения — тех людей, которых Вашингтон обещает поддержать.

«Что бы США ни делали, удары должны быть максимально точными и без жертв среди гражданских, не относящихся к КСИР», — подчеркивает аналитик и бывший капитан ВМС США Карл Шустер.

По его словам, даже случайная гибель мирных жителей может оттолкнуть иранских диссидентов, которые сейчас объединены, прежде всего, ненавистью к режиму. В таком случае на США будут смотреть не как на освободителей, а как на внешнюю силу, пытающуюся навязать свою волю Ирану.

Австралийский эксперт Питер Лейтон из института Гриффита соглашается: риск для мирного населения — ключевая проблема. Впрочем, по его словам, у США достаточно возможных целей.

Под ударом могут оказаться высшие эшелоны власти Ирана, хотя и не обязательно напрямую.