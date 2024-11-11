Трамп позвонил Путину: скандальные нюансы, заявление Кремля и реакция Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел первый после выборов разговор с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии Россия подняла в Украине бомбардировщики в воздух, однако в этот раз массированной атаки, к счастью, не произошло. Все детали громких событий рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Сообщается, что об этом заявило американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что во время телефонного разговора, который Трамп вел из своей резиденции во Флориде, он посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейших контактах, чтобы обсудить "скорое решение войны в Украине", сообщили журналистам на условиях анонимности знавшего об этом разговора лица.

"Звонок, о котором ранее не сообщалось, происходит на фоне всеобщей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США".

Примечательно, что после этого Россия подняла в воздух 8 бомбардировщиков, впоследствии "осуществивших пуски ракет". И, конечно, эти ракеты полетели бы в сторону Украины, однако позже мониторинговые Telegram-каналы написали, что пуски были имитационными, потому что ракеты в воздушном пространстве Украины не зафиксированы. Впоследствии все борта ТУ-95мс развернулись в направлении аэродромов базирования, а самолеты Миг-31К совершили посадку. Интересно, что этим хотел сказать Путин? Ждем ваших комментариев.

Примечательно, что по информации издания The Washington Post, власти Украины знали о звонке Трампа в Путин и не возражали против проведения разговора. Украинские чиновники якобы поняли, что Трамп будет взаимодействовать с российским диктатором по поводу дипломатического решения проблемы Украины. Однако впоследствии стало известно, что Кийму не сообщали о первом разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, пишет Reuters. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ничего не знал о потенциальном разговоре между Трампом и Путиным. Цитирую: "Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ошибочны. Соответственно Украина не могла одобрить или выступить против звонка".

Более того, пресс-секретарь бункерного Песков отрицал проведение разговора Путина и Трампа. Он заверил, что нет конкретных планов организации телефонного разговора между российским диктатором Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, пишут росСМИ. «Это наиболее наглядный пример качества информации, публикуемой иногда в уважаемых изданиях. Это не соответствует действительности. Это чистая выдумка, ложная информация», – сказал спикер российского диктатора.

Заявления Трампа

Трамп неоднократно утверждал, что после избрания президентом сможет "в течение 24 часов" остановить войну в Украине. Он заявлял, что вообще войны не было бы, если бы он сидел за овальным столом в Белом доме.

Впрочем, как именно – не уточнял. По данным СМИ, его «план мира» может предусматривать заморозку линии фронта и откладывание амбиций Украины по вступлению в НАТО. В обмен на это США предоставят Украине большое количество оружия. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" после того, как приступит к работе в Белом доме. Примечательно, что пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что во время первой недели работы Трампа будет издавать десятки указов.

Разговор Зеленского и Трампа

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал разглашать подробности этого разговора. В то же время Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество". Цитирую: "У меня был отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и я поздравил его с исторической убедительной победой – благодаря его замечательной кампании этот результат стал возможным. Я похвалил его семью и команду за отличную работу. Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира"

Куда же без Илона Маска

Примечательно, что позже в СМИ появилась информация, что миллиардер и изобретатель Илон Маск, активно критикующий Украину в последнее время, принимал участие в телефонном разговоре Зеленского и Трампа после выборов. Об этом сообщил портал Axios. По информации издания, Илон Маск также заверил Зеленского, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Как отмечает Axios, участие Илона в разговоре указывает, насколько влиятельным он может оказаться во второй администрации Трампа. Более того, впоследствии Илон Маск намекнул, что война в Украине скоро закончится. "Нелепым убийствам скоро придет конец. Под постом Nesweek о «мирном плане Трампа» он оставил коммент «Бестолковым убийствам скоро придет конец. Время для подстрекателей войны и спекулянтов исчерпано». А как вы думаете, что этим хотел сказать илон Маск? Напишите нам комментариях Напомню, что этот "план" предусматривает заморозку войны в Украине. В частности, создание демилитаризованной зоны с размещением британских и европейских войск.

Семимильными шагами

Свое мнение по поводу завершения войны в Украине высказал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль", – прокомментировал политик результаты американских выборов. По его словам, сейчас все "размышляют о том, как Трамп достигнет мира" в Украине.

Что говорят эксперты

В то же время, американский политолог Адриан Каратницкий считает, что администрация Трампа не примет условия российского "фюрера" Владимира Путина. Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность "балтийского варианта" в отношении временно оккупированных Россией территорий Украины. "Думаю, они хотят прекращения огня, завершения активной фазы войны. Очевидно, что принятие обеими сторонами территориального распределения, которое есть, но без признания аннексии Россией захваченных территорий и с поиском других способов их возвращения". По его словам, это такой "балтийский вариант".

Он объясняет, что Америка не будет признавать оккупированные территории частью России и продлит санкции, но в то же время отсрочит украинское членство в НАТО, "как пишут, на 20 лет".

По мнению Каратницкого, российские условия для мирного урегулирования тоже изменятся. Он считает, что администрация Трампа не примет условия Владимира Путина. В частности, о демилитаризации Украины. Говоря о возможных рычагах влияния Вашингтона на Путина. Также эксперт говорит о российских активах в Европе, которые Трамп может заставить направить на нужды Украины. Главным образом – на закупку американского оружия.

Эксперт допускает, что Трамп не пойдет на "капитуляцию Украины" еще и из-за позиции Европы. Ведь политик не захочет создавать кризис в отношениях между США и Европой, потому что Америка ищет также альянсов для дальнейшей игры с Китаем и противостояния угрозам со стороны недемократических стран. По словам Каратницкого, внутри Республиканской партии сохраняется большое влияние традиционного крыла, сформированного "в эпоху Рейгана" (около 50% избирателей Трампа), которое цитирую: "очень негативно относится к Путину".

Путин об Украине

Недавно Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай, где заявил, что Украина должна стать нейтральной, а ее границы должны проходить там, где «пожелают люди»! Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, назвал условие для "добрососедства" и заговорил о "новых границах".

Также российский диктатор утверждал, что Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования. Он назвал условием для "добрососедства" из РФ нейтральный статус Украины. "Если нейтралитета не будет, то трудно представить какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной", – заявил Путин. По его словам, Россия якобы уважала границы Украины как нейтрального государства. При этом Путин нагло утверждал, что стремится, чтобы Украина "стала независимым, суверенным государством" и называл русский и украинский народ "братскими", несмотря на "сегодняшние трагические события".

По словам Путина, Россия готова к мирным переговорам, но не на базе "прихотей" Киева, а на базе "Стамбула" и цитирую: "реалий сегодняшнего дня". Таким образом, Путин в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

Напомним, в США будет проведена самая крупная операция по депортации нелегальных мигрантов. Дональд Трамп объявил, что бывший директор ICE Том Гоман присоединится к его администрации и будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов и безопасность на границах США.

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