Трамп предлагает депортировать из США 200 тысяч украинцев: подробности от WP

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа разработала план использования до 250 млн дол., предусмотренных на международную помощь, для выдворения и возвращения мигрантов в страны, охваченные войной. В частности, речь идет о 200 тыс. украинцев и 500 тыс. гаитян, которые бежали в США из-за массового насилия в своих странах.

Об этом говорится во внутренних документах, с которыми ознакомилось издание The Washington Post.

Это предложение начало формироваться еще до объявления 5 мая американским Министерством внутренней безопасности о том, что мигранты, которые добровольно согласятся на «самодепортацию», смогут получить 1000 дол. компенсации от правительства США.

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Федеральные администрации и раньше использовали бюджетные средства для поддержки добровольного возвращения мигрантов. Однако инициатива Трампа является необычной, ведь охватывает людей, которые бежали из самых опасных регионов мира. К тому же план обходит Международную организацию по миграции (МОМ) — агентство при ООН, которое обычно занимается возвращением мигрантов.

Предложение возникло параллельно с инициативами Трампа по резкому сокращению международной помощи, в частности ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращения 80% его программ, в частности в Украине и Гаити.

Кто может попасть под депортацию из США?

В документах указано, что в рамках программы добровольной депортации могут быть охвачены более 200 тыс. украинцев и более 500 тыс. гаитян.

Кроме украинцев и гаитян, документы упоминают также афганцев, палестинцев, ливийцев, суданцев, сирийцев и йеменцев как потенциальные цели для добровольного возвращения.

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В то же время в проекте указано, что МОМ не поддерживает возвращение лиц ни в одну из этих стран, учитывая опасность для жизни.

Хотя документы обозначены как «проектные» и Минбезопасности называет их «устаревшими», на прошлой неделе это ведомство и Государственный департамент США подписали соглашение, которое предусматривает те же принципы и сумму — 250 млн дол.

Критика идеи Трампа: «Бесчеловечно и противозаконно»

Бывшие чиновники и правозащитники осуждают предложение Трампа как бесчеловечное и противоречащее американским ценностям. Они отмечают: международное право запрещает возвращать беженцев в страны, где им угрожает опасность. Кроме того, средства на международную помощь должны использоваться для защиты, а не депортации.

Издание напомнило, что во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена украинцы и гаитяне получили статус временной защиты (TPS), что позволяет им оставаться в стране, если возвращение в родные страны является опасным.

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Украинцы получили этот статус в 2022 году после полномасштабного российского вторжения. Гаитяне — еще в 2010 году после разрушительного землетрясения, унесшего тысячи жизней. TPS для Гаити неоднократно продлевали из-за сохранения кризиса.

«Самодепортация» за иностранные средства

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин подтвердила подлинность документов, созданных в конце апреля — начале мая, но назвала их «устаревшими».

«Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент совместно реализуют программу президента с использованием средств международной помощи для содействия тем, кто находится в США незаконно, в добровольной самодепортации«, — заявила Маклафлин, имея в виду тех, у кого TPS был отменен.

Госдепартамент также признал, что работает над тем, чтобы «обеспечить путешествия и финансовую поддержку» для стимулирования добровольного выезда мигрантов в рамках судебных решений. В то же время чиновники отказались комментировать, идет ли речь конкретно об украинцах и гаитянах.

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Издание добавило — несмотря на то, что администрация Байдена продлила TPS для гаитян до февраля 2026 года, Минбезопасности Трампа рассматривает возможность отменить его уже этим летом.

Переориентация международной помощи: с переселения — на депортацию

Согласно документам, Программа по миграции и помощи беженцам (MRA), которая традиционно использовалась для переселения, теперь должна финансировать рейсы для добровольного возвращения, в том числе чартерные и коммерческие авиабилеты.

Во время второго срока Трампа почти все программы переселения были свернуты, кроме одной: для примерно 50 белых южноафриканцев, которых президент США считал жертвами расовой дискриминации.

Источники в американской администрации сообщили, что первыми, вероятно, будут афганские мигранты, несмотря на риски, связанные с возвращением к режиму талибов.

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Экс-чиновница администрации Байдена, ныне глава Human Rights First Узра Зея, назвала планы Трампа «незаконным преследованием и депортацией тысяч уязвимых людей, которые ищут защиты. Идея добровольной депортации — это абсурд».

Напомним, в конце января 2025 года Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу для украинцев, бежавших в Штаты от войны, United for Ukraine (U4U).

В начале марта в СМИ появилась информация, что США могут лишить временного правового статуса около 240 тыс. украинцев, которые выехали из-за войны. Сообщалось, что это грозит их депортацией. Однако тогда в Белом доме опровергли информацию о намерениях Трампа отменить правовой статус для украинских беженцев.