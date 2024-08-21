Трамп предлагает независимому кандидату Кеннеди должность, если тот снимется с выборов

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп готов дать должность в администрации независимому выдвиженцу Роберту Кеннеди, если последний снимет свою кандидатуру по выборам.

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Об этом Трамп заявил в интервью CNN.

"Он блестящий парень, – похвалил экспрезидент независимого кандидата. – Он очень умный парень. Я знаю его очень давно… Уважаю его".

"Не знаю, что он думает о выходе (с гонки – ред.), но если он думает о выходе, я, конечно, буду открыт для этого", — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп продолжает утверждать, что он опережает Камалу Гарриса в президентских рейтингах.

"Я лидирую в опросах, но не так сильно. Но независимо от этого моя стратегия не меняется. Мы не хотим преступности. Мы хотим иметь сильную армию. Мы должны остановить ввоз наркотиков. Мы должны остановить людей, которые вливаются в нашу страну через открытую границу. ", — подчеркнул Трамп.

В США активно обсуждают сотрудничество Кеннеди и Трампа, поскольку оба кандидата борются за схожие группы избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет напарника Трампа на выборах Венса совершил аварийную посадку.

Кроме того, мы также информировали, что Гаррис опережает Трампа почти во всех ключевых штатах.

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