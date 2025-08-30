- Дата публикации
Трамп предлагает отправить американскую частную армию в Украину – The Telegraph
Основные гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые в США и ЕС, до сих пор остаются секретом.
В Украине в рамках долгосрочного мирного договора могут развернуть свои силы американские частные военные компании. Такую идею якобы поддерживает президент США Дональд Трамп .
Об этом пишет The Telegraph .
По информации издания, Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками по разрешению американским частным военным компаниям (ЧВК) помогать строить укрепления для защиты интересов США в Украине.
Этот план разрабатывается как обходной путь после того, как Трамп пообещал, что регулярные американские войска не будут размещены в Украине.
ПВК могут развернуть для помощи в восстановлении оборонных сооружений на передовой, новых базах и защите американского бизнеса, сообщает The Telegraph. К тому же, присутствие частной армии будет служить сдерживающим фактором, который должен помешать Путину нарушить окончательное прекращение огня.
Эта идея обсуждается вместе с рядом других гарантий безопасности, разработанных коалицией желающих во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана.
Издание добавляет, что окончательные детали, включающие патрулирование воздушного пространства , обучения и миссии ВМС в Черном море , могут быть объявлены уже в эти выходные после недель дипломатической активности после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.
Отметим, что ранее американские ЧВК были вовлечены в строительство укреплений в Афганистане и Ираке. По словам источников издания, их развертывание в Украине будет означать, что «Белый дом будет иметь свою долю в игре и усилит сдерживающий эффект против российской атаки из-за опасений возмездия США».
Дискуссии по привлечению американских подрядчиков можно проследить еще с момента подписания совместного соглашения между Вашингтоном и Киевом по добыче огромных полезных ископаемых и редкоземельных богатств Украины.
Что такое американские ПВК
Основные НДС появились в США в течение 1990–2000-х годов, когда возросла потребность в охране, логистике и поддержке во время военных кампаний в Ираке и Афганистане. Они формально не являются «армиями», а работают как условные корпорации, оказывающие услуги правительствам, международным организациям и частному бизнесу.
Самая известная и крупнейшая американская ПВК - Blackwater (сейчас Constellis) . Ее численность оценивается в 15–17 тыс. сотрудников и подрядчиков (это не только «люди с оружием», но и охранники, логисты, аналитики). Они чаще всего охраняют дипломатические миссии США, нефтегазовые объекты и работают в Африке и на Ближнем Востоке.
Еще одна из самых распространенных и известных компаний — DynCorp International (входит в состав Amentum) . Официальные данные по ее численности неизвестны, однако количество точно превышает 10 тысяч контрактников.
Кроме этих двух гигантов, в США есть и другие ЧВК, такие как KBR , специализирующиеся в сфере логистики и инженерии. По разным оценкам, весь сектор ЧВК США в «золотое время» (Ирак + Афганистан, 2006–2011) в разных компаниях работало насчитывая 150–180 тыс. человек . Это почти равнялось числу регулярных американских военных в этих странах. Сегодня численность контрактников в НДП значительно сократилась, но до сих пор остается существенной.