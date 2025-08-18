Трамп предлагает трехэтапную стратегию мирных переговоров между Россией и Украиной - Axios

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп объявил о трехэтапной стратегии, целью которой является проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. По словам советников, главная задача краткосрочной дипломатии Трампа — организовать прямые переговоры лидеров обеих стран, чтобы найти пути к миру.

Об этом пишет Axios

«Все остальное — это прелюдия», — отметил один из советников Трампа изданию Axios. «Вся работа направлена на достижение момента мира».

Реклама

Трамп подвергся критике из-за резкого отказа от требования немедленного прекращения огня от президента России Владимира Путина во время саммита в Аляске. Тем временем Путин усиливает давление на Украину: продвигается во вторжении и увеличивает ракетные и дроновые удары, пытаясь захватить больше территорий и получить более сильные позиции для переговоров.

Общая картина

Советники Белого дома считают, что ключевая встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне демонстрирует прогресс после саммита с Путиным. Один из советников отметил: «Я уверен, что Путин ждет результатов понедельничной встречи. Ожидания есть у всех — не только у Дональда Трампа, но и у специального посланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио — что Путин встретится с Зеленским».

«Есть способ договориться: нужно посадить покупателя и продавца в одну комнату одновременно, чтобы они обсудили сделку», — добавил советник, знакомый с переговорами. «Мы пытаемся выяснить, действительно ли обе стороны хотят сделки и как будут выглядеть ее контуры».

Три шага администрации США

Официальные лица описывают трехэтапный процесс так:

Реклама

1. Добиться двусторонней встречи Путина с США для согласования шагов к миру.

2. Добиться двусторонней встречи Зеленского с США для согласования шагов к миру.

3. Организовать трилатеральную встречу с участием Путина, Зеленского и США, чтобы обсудить все вопросы. Неизвестно, состоится ли этот этап.

Во время саммита в Аляске Путин выдвинул максималистские требования по пяти спорным регионам Украины, включая Донецк, где Россия сейчас контролирует около 75% территории. Путин стремится получить все эти территории и сначала настолько настаивал на своем, что Трамп был готов уйти с переговоров.

Реклама

«Если Донецк — ключевой вопрос и нет уступок, мы просто не должны затягивать это», — вспоминал Трамп, обращаясь к Путину. После этого Путин, по сообщениям, отказался от своего требования.

Американская разведка дает разные оценки силы России. По одной из них, Путин может захватить весь Донецк до октября, другая оценка прогнозирует более сложный и неопределенный сценарий.

Детали саммита

После саммита в Аляске ни Путин, ни Трамп не провели сессию вопросов и ответов с прессой. Трамп покинул Анкоридж так быстро, что чиновники оставили материалы саммита на принтере в отеле, а запланированный рабочий обед с Путиным был отменен.

Публичные объяснения оставили на Рубио и Уиткоффа, которые появились в семи воскресных программах и отметили, что немедленное прекращение огня пока невозможно, но с Путиным достигнут прогресс.

Реклама

Уиткофф и Рубио отметили, что Трамп не обсуждал территориальные границы от имени Украины, но представлял интересы Киева. Путин впервые согласился, что США и европейские союзники могут предоставить «гарантии безопасности», чтобы остановить дальнейшую агрессию России.

«Это был бы большой шаг, если бы президент предложил обязательства США по гарантиям безопасности», — отметил Рубио. Уиткофф назвал это «глобальным изменением игры».

Относительно возможного размещения американских войск в Украине советник Трампа сказал Axios, что это возможно, но детали еще не согласованы. Рубио подчеркнул, что для мира обе стороны должны будут идти на уступки и обсуждать их вне публичной сферы, чтобы избежать внутренних проблем.

Рубио отметил, что война только ухудшается, и только Трамп способен организовать встречи с лидерами Украины и России одновременно. «В прошлом месяце, в июле, погибло 20 000 российских солдат», — сказал Рубио. «Это показывает, какую цену они готовы платить. Это мясорубка, и россияне имеют еще больше мяса, чтобы смолоть».

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что европейские политики советуют президент Украины Владимиру Зеленскому, как вести себя на встрече с американским лидером в Белом доме, чтобы не вызвать его недовольство, поскольку этот разговор может повлиять на дальнейшее развитие войны.