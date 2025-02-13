США могут пойти на уступки России еще до начала переговоров, что значительно снизит их рычаги влияния.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого они согласились немедленно начать переговоры по прекращению войны в Украине. Также они договорились о возможных визитах друг к другу.

Об этом пишет Bloomger.

Это решение кардинально отличается от политики администрации Джо Байдена, которая после вторжения России в 2022 году избегала каких-либо прямых контактов с Кремлем и сосредотачивалась на оказании военной помощи Украине. Сейчас позиция Вашингтона меняется. Лидеры Европы, которые при Байдене поддерживали США, были ошеломлены звонком Трампа, а некоторые из них заявили, что это может означать уступки Москве.

Параллельно с этим министр обороны США Пит Хегсет заявил в Брюсселе, что членство Украины в НАТО нереалистично. Он также отметил, что Вашингтон не планирует посылать миротворческие войска, если удастся достичь прекращения огня.

Трамп скептически относится к дальнейшей помощи Украине. Если США ее будут предоставлять, то ожидают компенсации, возможно, посредством доступа к минеральным ресурсам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский получил брифинг от Трампа после звонка Путину. Киев настаивает на полном восстановлении территориальной целостности, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году. Однако в Пентагоне заявили, что возвращение Украины к границам 2014 года – это "иллюзорная цель".

Напомним, по словам главы Минобороны США, якобы "единственным человеком в мире", способным посадить Украину и Российскую Федерацию за стол переговоров, является новый президент США Дональд Трамп.

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