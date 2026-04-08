Трамп предложил Ирану совместный "бизнес" в Ормузском проливе — ABC

Бизнес в Ормузском проливе / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предложил Ирану «совместное предприятие» в Ормузском проливе. Все это после того, как он заявил о «полной победе» над Ираном. Это соглашение было заключено раньше, чем Трамп объявил о судном дне для иранского народа.

Какой именно «бизнес» хочет иметь Трамп с Ираном в Ормузском проливе, рассказали ABC News.

В конце февраля Дональд Трамп заявил о масштабных боевых операциях против Ирана и пообещал нанести совместные американо-израильские удары по военным объектам страны.

Вечер 7 апреля был дедлайн для Ирана. Страна должна была открыть Ормузский пролив для судов. За несколько часов до истечения времени Дональд Трамп согласился отложить «серьезные бомбардировки» на две недели, если Иран согласится добровольно открыть пролив.

Тогда министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасный проход по Ормузскому проливу возможен только в сопровождении вооруженных сил Ирана и с учетом технических ограничений.

8 апреля утром Дональд Трамп предложил новую идею — создание совместного предприятия США и Ирана в Ормузском проливе.

«Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ позаботиться о его безопасности — а также обезопасить его от многих других людей», — заявил Трамп.

Также он назвал великолепной идею, по которой Тегеран сможет взимать плату за прохождение судов по Ормузскому проливу.

Кроме всего, Трамп затронул тему обогащения урана, к чему очень стремится Иран. Он сообщил, что не даст Ирану сохранить мощности по обогащению урана.

По словам президента США, американские военные не собираются покидать регион. Трамп предположил, что они останутся для обеспечения выполнения любого будущего соглашения.

Глава США ожидает старта мирных переговоров в пятницу, 10 апреля. Дональд Трамп выразил надежду, что они будут быстрыми, а также подтвердил, что именно Китай играет ключевую роль во взаимодействии с иранцами.

Война в Иране

Напомним, в течение ночи с 7 на 8 апреля произошло немало событий в конфликте США, Ирана и Израиля. В частности, удар, который обещал Дональд Трамп, не состоялся. Вместо этого Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

США получили от Ирана предложение на 10 пунктов, которое назвали «рабочим» для переговоров. Израиль также принял предложение двухнедельного прекращения огня.

Дональд Трамп заявил об открытии Ормузского пролива, в то время как Тегеран выдвинул «условия капитуляции» США.

Иностранным медиа удалось узнать, что ключевую роль в общении США с Ираном стал играть именно Китай. По словам Трампа, Китай убедил Иран пойти на переговоры с США.

Эти слова подтвердил представитель посольства Китая в США Лю Пеньюй и заявил, что с самого старта событий Китай помогает достичь прекращения огня и самого конфликта.