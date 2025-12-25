Трамп предложил усыпить телеведущего популярного шоу: что ему не понравилось

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию CBS «усыпить» ведущего «Позднего шоу» (The Late Show) Стивена Кольбера, который был одним из самых агрессивных критиков американского лидера в сегменте вечернего телевидения США.

Об этом лидер США написал в соцсети.

«Стивен Колберт — жалкий неудачник, не имеющий ни таланта, ни чего-то еще необходимого для успеха в шоу-бизнесе. Стивен, живущий ненавистью и гневом, обречен! CBS должна усыпить его прямо сейчас, это самое гуманное, что они могут сделать», — написал Трамп.

Реклама

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с претендентом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис с иском в $10 млрд за введение зрителей в заблуждение.

Избирательный штаб Трампа потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. По его версии, продюсеры передачи «60 минут» (60 минут) многократно меняли и склеивали ответы Харрис.