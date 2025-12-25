- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 561
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп предложил усыпить телеведущего популярного шоу: что ему не понравилось
Президент США набросился на телеведущего Стивена Кольбера.
Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию CBS «усыпить» ведущего «Позднего шоу» (The Late Show) Стивена Кольбера, который был одним из самых агрессивных критиков американского лидера в сегменте вечернего телевидения США.
Об этом лидер США написал в соцсети.
«Стивен Колберт — жалкий неудачник, не имеющий ни таланта, ни чего-то еще необходимого для успеха в шоу-бизнесе. Стивен, живущий ненавистью и гневом, обречен! CBS должна усыпить его прямо сейчас, это самое гуманное, что они могут сделать», — написал Трамп.
Напомним, в ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с претендентом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис с иском в $10 млрд за введение зрителей в заблуждение.
Избирательный штаб Трампа потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. По его версии, продюсеры передачи «60 минут» (60 минут) многократно меняли и склеивали ответы Харрис.