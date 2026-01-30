Трамп предостерег Британию от углубления сотрудничества с Китаем, назвав его "очень опасным"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал «очень опасным» курс Великобритании на углубление экономического сотрудничества с Китаем на фоне визита премьер-министра Кира Стармера в Пекин.

Об этом пишет издание The Guardian.

Стармер заявил о намерении выстраивать с Китаем более зрелые и продуманные отношения. По его словам, переговоры позволили договориться о лучшем доступе британских компаний к китайскому рынку, снижению пошлин и новых инвестиционных соглашениях.

В то же время Трамп, комментируя эти шаги, выразил обеспокоенность сближением Лондона с Пекином. Он подчеркнул, что "для них очень опасно это делать".

The Guardian подчеркивает, что его слова могут вызвать напряжение в британском правительстве ввиду непредсказуемости американского президента и его жесткой позиции в отношении КНР. В Лондоне отмечают, что Вашингтон был проинформирован о поездке и ее целях заранее.

После переговоров в Пекине Стармер заявил, что отношения между Великобританией и Китаем находятся в «стабильном и положительном состоянии», а встречи обеспечили «уровень вовлеченности, на который мы надеялись».

Стармер, чье левоцентристское правительство лейбористов пытается достичь обещанного экономического роста, определил улучшение отношений со второй по величине экономикой мира одним из своих приоритетов.

Его визит в Китай состоялся на фоне угроз Трампа ввести тарифы и обещания захватить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, что вызвало беспокойство у давних союзников США, среди которых и Великобритания.

Трамп, который планирует поехать в Китай в апреле, на прошлой неделе угрожал ввести пошлины против Канады после того, как премьер-министр страны Марк Карни заключил экономические соглашения с Китаем во время недавнего визита в Пекин.

Отметим, что в декабре 2025 года Китай посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что вскоре Китай посетит и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Издание WSJ пишет, что Китай воспользовался раздором, который оставил Дональд Трамп в трансатлантическом альянсе, осудив его стремление захватить Гренландию и пытаясь «переманить» американских союзников обещаниями надежного торгового партнерства.

Между союзниками США и Китаем также остаются фундаментальные разногласия по таким вопросам, как поддержка Пекином российского диктатора Владимира Путина после его полномасштабного вторжения в Украину.

Еврокомиссия представила на этой неделе планы по постепенному выводу из критически важных европейских сетей телекоммуникационного оборудования от представляющих риски поставщиков — рассматриваемого как мероприятие, направленное против китайских компаний, включая Huawei и ZTE.

Пекин раскритиковал эти планы, заявив, что китайское телекоммуникационное оборудование никогда не ставило под угрозу безопасность и исключение этого оборудования нанесет экономический ущерб обеим сторонам.

Китай также осудил планы Трампа по Гренландии и операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро как доказательство американской империалистической тенденции, которую уже не скрывают разговоры о порядке, основанном на правилах.

Сейчас США являются «чисто добывающей сверхдержавой», написало на днях китайское государственное информационное агентство Xinhua.

«Карта мира больше не является политической схемой союзов и суверенитетов, а грубым перечнем активов. Статус страны — союзник, соперник или нейтральная сторона, не важно рядом с фундаментальным вопросом ее полезности», — говорится в публикации.