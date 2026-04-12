Мир
1147
2 мин

Трамп предупредил Иран: что сделает из-за отказа прекратить ядерную программу

Потенциальными целями для военных действий США могут стать не только объекты энергетики, но и опреснительные установки страны

Богдан Скаврон
Дональд Трамп / © Associated Press

Отказ Ирана прекратить ядерную программу, который был озвучен на провалившихся мирных переговорах в Исламабаде, приведет к тому, что США продолжат «уничтожать» страну.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Fox News Марии Бартиромо.

При этом американский президент добавил, что он может «одолеть Иран за один день».

«Я мог бы уничтожить Иран за один день… за один час. Я мог бы уничтожить всю их энергетику, все, каждую из их электростанций, что является большим делом. Я ненавижу это делать, потому что если вы это сделаете, то на строительство понадобится десять лет… Они никогда не смогут это отстроить», — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп заявил, что потенциальными целями для военных действий США могут стать не только объекты энергетики, но и опреснительные установки страны и мосты.

«Мы фактически уничтожили всю их страну. Единственное, что действительно осталось, это их вода, удар по которой имел бы очень разрушительные последствия», — добавил он.

Американский президент также сказал, что в Иране все еще есть несколько заводов по производству ракет.

«Мы знаем каждый из них», — подчеркнул он.

Напомним, США и Иран завершили длительные переговоры в Исламабаде без подписания мирного соглашения. Среди главных противоречий — ядерная программа Ирана, контроль над Ормузским проливом и вопрос санкций. США настаивают на ограничении ядерных амбиций Тегерана, тогда как Иран требует снятия санкций, компенсаций и гарантий безопасности.

