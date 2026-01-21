Трамп предупредил о новой сверхсовременной ракете, которая может уничтожить все

Трамп предупредил о ракете, которая может уничтожить все / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о появлении нового типа высокотехнологичного оружия, которое, по его мнению, представляет критическую угрозу безопасности мира. По словам Трампа, риски сегодня значительно превышают те, что были даже во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

«Две недели назад появилось оружие, о котором никто раньше не слышал. Она способна уничтожить все буквально одной ракетой. Нет пока такого ПВО, которое могло бы ее перехватить», — отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что из-за современных технологий и ядерных вооружений мир стоит перед беспрецедентными вызовами. Детали новой ракеты он не раскрыл и не дал никаких технических характеристик.

Напомним, Дональд Трамп и ранее заявлял, что Соединенные Штаты имеют уникальные виды вооружения, неизвестные другим странам.

также Дональд Трамп сказал о проблеме завершения войны в Украине и назвал «территорию Путина». По его словам, он пытается найти путь к окончанию войны между Россией и Украиной, но процесс усложняет то, что стороны не готовы одновременно к мирным договоренностям.