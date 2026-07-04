Трамп предупредил о новой угрозе для США: кого он назвал врагом

Дональд Трамп / © Associated Press

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В своем официальном обращении по случаю 250-летия Америки у монумента на горе Рашмор президент США Дональд Трамп посвятил речь ко Дню независимости резкой критике коммунистической идеологии и политических оппонентов.

Об этом пишет The Hill.

Американский президент заявил, что для страны возникли новейшие внутренние опасности. Он увязал их с усилением левых сил после недавних побед нескольких прогрессивных кандидатов от Демократической партии на предыдущих выборах (праймериз).

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«Приближаясь к этой величественной годовщине, мы видим, как наша американская идентичность подвергается новой атаке», — предупредил Трамп.

По его мнению, на территории Штатов наблюдается возрождение коммунистической угрозы.

«Коммунизм — враг свободных людей всюду, всюду в мире, он никогда не работает, он враг Конституции, прежде всего, он враг 4 июля 1776 — это действительно враг», — подчеркнул президент.

Кроме идеологических вопросов, Дональд Трамп поднял тему предстоящих выборов. Он призвал Сенат отменить процедуру обструкции (филибастер), чтобы принять новый избирательный законопроект SAVE America Act. По мнению Трампа, реформа позволит республиканцам обеспечить стабильные победы на десятилетия вперед.

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«Мы можем проиграть промежуточные выборы только тогда, когда позволим себе их проиграть, если будем глупы, бессмысленны и неразумны», — отметил глава Белого дома.

Он также подверг резкой критике демократов, назвав их «Коммунистической партией». Однако идею президента сменить правила голосования в Сенате поддержали не все республиканцы. В частности, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, тоже находившийся на выступлении, ранее высказался против этой инициативы. По его словам, для принятия нового закона просто нет нужного количества голосов.

В своей 30-минутной речи Трамп также почитал четыре выдающихся президента США, чьи профили высечены на горе Рашмор — Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

«Это люди, которые провозгласили свободу, добыли в борьбе нашу свободу, спасли нашу свободу и обеспечили нашу свободу», — подытожил глава государства.

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На торжествах в Кистоуне президента сопровождали члены его семьи, руководство аппарата Белого дома, а также влиятельные чиновники, в том числе министр внутренних дел Дуг Бургум, губернатор Флориды Рон ДеСантис и губернатор Южной Дакоты Ларри Роден.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю 250-летия независимости США и заговорил о налаживании «взаимно выгодных отношений между странами».

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