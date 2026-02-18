Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Трампа ближе к большой войне на Ближнем Востоке, чем осознает большинство американцев. Она может начаться очень скоро.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания отметили, что военная операция США в Иране, вероятно, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель и будет больше напоминать полномасштабную войну, чем спецоперацию в Венесуэле в прошлом месяце.

Источники предполагают, что это, вероятно, будет совместная американо-израильская кампания, которая будет иметь гораздо более широкий масштаб и более экзистенциальное значение для режима, чем 12-дневная война под руководством Израиля в июне прошлого года, к которой США в конце концов присоединились, чтобы уничтожить подземные ядерные объекты Ирана.

Такая война будет иметь драматическое влияние на весь регион и серьезные последствия для оставшихся трех лет президентского срока Трампа.

Президент США был готов нанести удар по Ирану еще в начале января из-за убийства режимом тысяч протестующих. Но впоследствии администрация Трампа перешла к переговорам об ограничении ядерной программы Ирана, сочетая их с масштабным наращиванием военной силы.

Во вторник в Женеве официальные лица США и Ирана приняли участие во втором раунде переговоров по остановке иранской ядерной программы.

Иран заявил, что стороны приблизились к потенциальному соглашению, но вице-президент США Дж. Д. Вэнс отметил, что разногласия относительно «красных линий» США сохраняются.

Подготовка к большой войне

Тем временем армада США у берегов Ирана выросла до двух авианосцев, десятка военных кораблей, сотен истребителей и нескольких систем противовоздушной обороны. Часть этой огневой мощи все еще в пути.

Более 150 военных США грузовыми рейсами перевезли системы вооружения и боеприпасы на Ближний Восток.

Только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей — F-35, F-22 и F-16.

Издание отметило, что противостояние с Ираном длится так долго, что многие американцы, вероятно, уже не обращают на него внимания. Однако, по словам источников, война может начаться быстро и быть гораздо более масштабной, чем большинство осознает.

После переговоров во вторник официальные лица США заявили, что Иран должен вернуться с детальным предложением через две недели.

Как известно, 19 июня прошлого года Белый дом дал две недели на выбор между дальнейшими переговорами и ударами. Через три дня США начали операцию «Полуночный молот».

Напомним, ранее Пентагон поручил второй авианосной ударной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.