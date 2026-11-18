Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин 18 ноября в Шэньчжэне / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп 18 ноября прибыл в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его лично встретил лидер Китая Си Цзиньпин.

Об этом сообщило Clash Report.

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Трамп прибыл в Китай, где его лично встретил Си. Лидеры встретились у президентского самолета Air Force One и обнялись.

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Глава КНР вновь устроил целую церемонию встречи американского лидера, при этом не сделав того же для российского диктатора Владимира Путина. Последнего встречал член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая и глава аппарата лидера страны Цай Ци.

Вечером 18 ноября у Трампа может состояться встреча с Путиным во время торжественного обеда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что у лидеров будет полноценный разговор на саммите АТЭС, вне зависимости от формата встречи.

Завтра, 19 ноября, состоится трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си.

Президент США Дональд Трамп 18 ноября в Шэньчжэне / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин 18 ноября в Шэньчжэне / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин 18 ноября в Шэньчжэне / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин 18 ноября в Шэньчжэне / © Getty Images

Встреча Трампа, Путина и Си в Китае — чего ожидать

19 ноября в Шэньчжэне состоится инициированный Кремлем трехсторонний саммит с участием Трампа, Си и Путина. Официально главной темой встречи Белый дом называет сокращение ядерного вооружения, однако также ожидается обсуждение Ирана, Северной Кореи и войны в Украине.

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В Киеве и Европе обеспокоены риском кулуарных договоренностей без их участия: президент Украины Владимир Зеленский предостерег от попыток устроить новую «Ялту» и переделить мир, отметив, что этот формат наиболее выгоден именно Москве. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Вашингтон избегать «сюрпризов» и координировать действия с союзниками.

В то же время, международные эксперты скептически оценивают перспективы реальных прорывов, называя саммит скорее имиджевой акцией, где США фактически будет противостоять тандем Пекина и Москвы. Главные риски для Запада заключаются в легитимизации российских требований по отношению к Украине и дальнейшем опасном сближении РФ и Китая.

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