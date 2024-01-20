Трамп придумал оправдание своему заявлению не помогать Европе в случае войны

Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что они слишком сильно полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

Бывший президент США Дональд Трамп придумал оправдание своим угрозам не помогать Европе в случае войны.

Об этом сообщает Politico.

Недавно французский еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал, что во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в 2020 году Трамп (тогда еще президент США) обещал не помогать Европе в случае войны.

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Выступая на митинге в Нью-Гэмпшире на этой неделе, Трамп обвинил европейские страны в том, что они слишком сильно полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

Трамп подтвердил, что когда он затронул эту тему, один из европейских лидеров спросил его: "Значит ли это, что если мы не будем платить, вы не будете нас защищать?", на что Трамп сказал, что именно об этом он и говорил.

"Я ответил, что именно это и значит... И на следующий день в страну хлынули миллиарды и миллиарды долларов", — добавил Трамп.

Напомним, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине. Он говорит, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

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