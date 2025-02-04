Трамп приглашал Зеленского на свою инаугурацию: каким был ответ

Украинский президент признал, что это было бы "не очень кстати".

Президент США Дональд Трамп приглашал главу Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в очень общих чертах, как, возможно, и других лидеров, я не знаю, кого он пригласил лично или другим способом". ." — сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно время для переговоров об окончании войны.

"Нам нужно время для этого. И в этот момент, в момент инаугурации, я думаю, что у него есть свои собственные вопросы в повестке дня", — сказал Зеленский Пирсу Моргану.

По его словам, инаугурация является одним из самых важных дней в жизни американского народа.

"Думаю, что мне было просто не очень уместно приехать... У него не было бы времени на личную встречу", – пояснил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшее время. Руководитель ОПУ провел телефонный разговор с новоназначенным советником Трампа по вопросам нацбезопасности.

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