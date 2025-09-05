Трамп пригласил Маска в Белый дом после ссоры, но он не придет

Илон Маск / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп 11 сентября поздравит на ужине в Розовом саду Белого дома руководителей ведущих технологических компаний США. Бывший советник и друг Трампа Илон Маск также получил приглашение.

Об этом пишет CNN.

«Меня пригласили, но, к сожалению, я не смогу присутствовать. Там будет мой представитель», — написал Маск на своей платформе Х.

«Тот факт, что лидер xAI, SpaceX и Tesla был приглашен, может являться признаком того, что отношения между Маском и Белым домом потеплеют. В последние дни публичные комментарии Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, кажется, свидетельствуют о том, что они снова примут Маска в свои ряды», — отмечает медиа.

В разговоре с корреспондентом CNN Скоттом Дженнингсом на этой неделе Трамп сказал, что Маск — «человек со здравым смыслом», «хороший человек», хотя он «неправильно вышел из команды».

«Он на 80% супергений, а на 20% испытывает некоторые проблемы. Когда он решит эти 20%, он будет отличным. Я любил его… Я люблю его сейчас», — сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп поссорился с Маском, после чего тот потерял свой пост. В частности, Трамп заявил, что «очень удивлен» и «разочарован» критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Илон Маск, потративший на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь возмутился «такой неблагодарностью» президента и заявил, что тот не выиграл бы без него выборы.

В ответ на критику Маска Трамп пригрозил остановить его масштабные деловые соглашения с федеральным правительством, являющиеся основой программы SpaceX.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это отменить государственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп в своей соцсети.

Илон Маск в свою очередь заявил, что Дональду Трампу следует объявить импичмент. Миллиардер говорит, что Джей Ди Вэнс должен заменить президента после того, как предположил, что Трамп упоминался по делам Эпштейна, и утверждал, что его тарифы повлекут за собой рецессию.

Трамп в ответ назвал Маска «наркоманом».