Трамп пригласил Орбана и Венгрию войти в новый Совет мира: что о нем известно

Трамп и Орбан / © Associated Press

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался, что президент США Дональд Трамп пригласил Венгрию присоединиться к созданному им Совету мира.

Об этом Орбан сообщил в воскресенье, 18 января, в своем Facebook.

«Усилия Венгрии по достижению мира получают признание. Президент Трамп пригласил нас присоединиться к работе Совета мира как учредителей. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение», — написал венгерский премьер.

«Он (Орбан. — Ред.) доволен этим приглашением и, конечно, примет участие в работе Совета», — заявил глава МИД Венгрии Сийярто радиостанции Kossuth Radio.

Что это за Совет мира

Отметим, «Совет мира» Трамп создает для урегулирования ситуации по Газе. Этот Совет должен гарантировать претворение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов.

«Совет мира» должен гарантировать претворение в жизнь плана Трампа из 20 пунктов, позволяя вести стратегическое наблюдение, мобилизуя международные ресурсы и «обеспечивая подотчетность в период перехода сектора Газа от конфликта к миру и развитию», — передает слова Белого дома DW.

Трамп пригласил присоединиться к исполнительному совету «Советы мира» и нескольких других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни.

Кроме того, в эту структуру включены госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Главой этого органа будет сам Дональд Трамп.

По информации FT, администрация Трампа также рассматривает возможность создания отдельного Совета мира для прекращения российско-украинской войны. В ее состав могут войти НАТО, ЕС, США, Украина и, как ни странно, сама Россия.

Ранее венгерский «друг Путина» Виктор Орбан шокировал циничным заявлением о разделе Украины на три части.