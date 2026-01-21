ТСН в социальных сетях

Трамп пригласил Путина в Совет мира: диктатор ответил

Путин предложил Вашингтону миллиард долларов из замороженных активов для обеспечения Совета мира.

Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Владимир Путин подтвердил, что он получил от Дональда Трампа приглашение к участию в Совете мира. Российский диктатор поблагодарил президента США за эту инициативу, однако окончательный ответ пообещал предоставить только после консультаций с партнерами и анализа предложения дипломатами.

Об этом сообщают российские пропагандитские СМИ.

Вместо прямого ответа Путин прибег к обычной бюрократической тактике, поручив своему МИДу «изучить» предложение. Он заявил, что Москве необходимы консультации с партнерами, прежде чем дать окончательный ответ. Наиболее циничной частью заявления стало предложение Путина выделить 1 миллиард долларов на нужды Совета мира.

«РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из числа замороженных в США средств», — заявил Путин.

Также Кремль пытается договориться с Вашингтоном о разблокировании российских денег под предлогом «восстановления» разрушенных им территорий в зоне боевых действий.

«РФ обсуждает с США использование замороженных активов РФ на восстановление территорий в зоне СВО», — заявил Путин.

Ранее мы писали, что инициатива президента США Дональда Трампа создать новый Совет мира по урегулированию ситуации в Газе вызывает немало вопросов у международного сообщества. Особую обеспокоенность вызывает вероятное участие в этом формате российского диктатора Владимира Путина.

Кстати, Трамп официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к этой инициативе.

