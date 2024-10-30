Трамп пригрозил Европе "высокой ценой": что означают его заявления

Трамп пригрозил ввести 10% пошлину на импорт из всех стран и 60% пошлину на импорт из Китая

Европейскому Союзу придется "заплатить высокую цену", если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США, поскольку, по его мнению, Европа недостаточно поддерживает американский экспорт.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова Трампа.

"Вот что я вам скажу, ЕС звучит так мило, так здорово, не правда ли? Все эти милые европейские маленькие страны, которые собрались вместе... Они не покупают наши машины. Они не забирают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, им придется заплатить большую цену», – заявил Трамп во время митинга в штате Пенсильвания.

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Как пишет Reuters, Трамп пригрозил ввести 10% пошлину на импорт из всех стран и 60% пошлину на импорт из Китая. Такой шаг может повлиять на глобальные цепи поставок, вызвать соответствующие меры со стороны других государств и увеличить расходы по всему миру.

Недавно стало известно, что Трамп, в случае своей победы на выборах в США, планирует заморозить войну в Украине и минимизировать участие США в поддержке Киева.