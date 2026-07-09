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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Трамп пригрозил Ирану более жестким ответом после обстрела кораблей

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану стали ответом на обстрел торговых кораблей в Ормузском проливе и пригрозил Тегерану более жесткими последствиями в случае повторения атак.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по Ирану стали ответом на обстрелы торговых кораблей в Ормузском проливе.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social .

По словам Трампа, последние удары США по Ирану являются «возмездием» за атаку на корабли. Американский президент также предупредил Тегеран о более серьезных последствиях, если подобные инциденты повторятся.

«Это возмездие за вчерашний обстрел Ираном кораблей. Если это повторится, последствия будут гораздо хуже!» – заявил Трамп.

Предварительные удары и отмена перемирия

Накануне американская авиация атаковала стратегические цели вблизи Бандар-Аббаса , уничтожив системы противовоздушной обороны, береговые радары и портовую инфраструктуру. В Вашингтоне предупредили, что эта масштабная силовая акция имела целью наказать агрессора за постоянные нападения на коммерческие суда и нарушение предварительных договоренностей.

Параллельно с военными действиями Соединенные Штаты отменили санкционные исключения, позволявшие Ирану экспортировать нефть, поскольку иранская сторона не придерживалась взятых на себя обязательств. Следует отметить, что резкое военное и экономическое обострение совпало с масштабными похоронными процессиями в стране из-за гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Тем временем во время саммита НАТО в Анкаре американский президент объявил об окончательной отмене режима прекращения огня и отказе от дальнейших мирных переговоров. Глава Белого дома подверг резкой критике иранское руководство, обвинив его в откровенной лжи относительно недопущения создания ядерного оружия, и назвал любые дипломатические контакты с ними пустой тратой времени.

Сразу после публичного заявления руководства Соединенных Штатов о выходе из перемирия на мировых рынках зафиксировали стремительное удорожание энергоносителей. Стоимость эталонных марок нефти подскочила более чем на 5%, мгновенно отреагировав на новую волну эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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