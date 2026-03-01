ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Трамп пригрозил Ирану "невиданной силой": заявление президента США

Трамп предупредил Иран об ответном ударе, если тот не остановится.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Президент США пригрозил Ирану на фоне информации о возможной нанесении мощного удара. Он призвал этого не делать, иначе будет ответ.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп анонсировал применение невиданной силы в случае мощного удара со стороны Ирана.

«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, более сильный, чем когда-либо раньше. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим их с силой, которую никогда еще не видели!», — отметил Трамп.

Ранее Иран заявил о готовности к продолжительной войне. В Тегеране сообщили, что ракеты и оборонный потенциал страны не понесли существенных потерь после последних ударов. Подчеркивается, что наступательные действия будут продолжаться до наказания агрессора, а детали и дальнейшие шаги будут уточняться.

Дата публикации
Количество просмотров
251
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie