Трамп пригрозил Ирану "невиданной силой": заявление президента США

Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США пригрозил Ирану на фоне информации о возможной нанесении мощного удара. Он призвал этого не делать, иначе будет ответ.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп анонсировал применение невиданной силы в случае мощного удара со стороны Ирана.

Реклама

«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, более сильный, чем когда-либо раньше. Однако им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим их с силой, которую никогда еще не видели!», — отметил Трамп.

Ранее Иран заявил о готовности к продолжительной войне. В Тегеране сообщили, что ракеты и оборонный потенциал страны не понесли существенных потерь после последних ударов. Подчеркивается, что наступательные действия будут продолжаться до наказания агрессора, а детали и дальнейшие шаги будут уточняться.