Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае возобновления ядерной программы

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести новые удары по Ирану, если Тегеран будет пытаться возобновить ядерную программу или продолжит разработку баллистических ракет.

Об этом он сказал журналистам 29 декабря, сообщает CNN.

По словам главы Белого дома, американская сторона получает сигналы о возможном возобновлении иранских ядерных разработок. В случае подтверждения этой информации США, по его словам, будут действовать решительно.

Реклама

«Я слышал, что Иран пытается снова возобновить свою ядерную программу. Если это так, мы будем вынуждены их уничтожить. Мы их уничтожим», — заявил Трамп накануне встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Президент США также уточнил, какие действия Тегерана могут стать поводом для новых атак со стороны Вашингтона.

«Если они продолжат с ракетами — да. А если с ядерным оружием? Быстро. Ладно, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно», — отметил Трамп.

В то же время он призвал Иран избрать дипломатический путь и вернуться к переговорам с США, назвав это более разумным вариантом развития событий.

Реклама

«Это разумнее. Они могли заключить соглашение в прошлый раз, прежде чем мы, знаете, нанесли им большой удар», — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана заявил, что обогащение урана пока не производится из-за атак на ядерные объекты.

Мы ранее информировали, что европейские страны и Иран готовятся к новым переговорам по ядерному соглашению.