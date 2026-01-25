Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможного соглашения с Китаем

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 100% пошлины на все товары из Канады в ответ на вероятное торговое соглашение Оттавы с Китаем.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп резко высказался в адрес премьер-министра Канады Марка Карни, предостерег его от сближения с Пекином.

«Если губернатор (премьер-министр Канады Марк Карни — ред.) считает, что сможет превратить Канаду в „порт разгрузки“ для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается», — написал президент США.

По словам Трампа, Китай в таком случае «съест Канаду живьем» и полностью ее поглотит.

Он убежден, что это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и обычного образа жизни граждан.

Американский лидер подчеркнул, что в случае заключения соответствующего соглашения Канада «немедленно получит 100% пошлину на все ввозимые в США канадские товары и продукцию».

После недавнего визита Марка Карни в Китай стороны договорились об ослаблении Канадой тарифов на китайские электромобили, введенные совместно с США в 2024 году.

Накануне, 23 января, Дональд Трамп уже выступал с жесткой критикой в адрес Канады из-за ее торговых связей с Китаем, а также позиции относительно оборонных инициатив в Арктическом регионе.

В частности, он выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив канадские власти в чрезмерной открытости к сотрудничеству с Пекином.

По мнению Трампа, тесные торговые отношения с Китаем могут иметь долгосрочные негативные последствия для суверенитета и стратегических интересов Канады.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал предложение присоединиться к Совету мира, направленному премьер-министру Канады Марку Карни.

Мы ранее информировали, что в Канаде растет беспокойство, что после действий США в Венесуэле и заявлений Дональда Трампа по поводу Гренландии следующим объектом давления может стать Оттава.