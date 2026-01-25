- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами из-за возможного соглашения с Китаем
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике торговые отношения Канады с Китаем и пригрозил жесткими таможенными ограничениями.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 100% пошлины на все товары из Канады в ответ на вероятное торговое соглашение Оттавы с Китаем.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп резко высказался в адрес премьер-министра Канады Марка Карни, предостерег его от сближения с Пекином.
«Если губернатор (премьер-министр Канады Марк Карни — ред.) считает, что сможет превратить Канаду в „порт разгрузки“ для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается», — написал президент США.
По словам Трампа, Китай в таком случае «съест Канаду живьем» и полностью ее поглотит.
Он убежден, что это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и обычного образа жизни граждан.
Американский лидер подчеркнул, что в случае заключения соответствующего соглашения Канада «немедленно получит 100% пошлину на все ввозимые в США канадские товары и продукцию».
После недавнего визита Марка Карни в Китай стороны договорились об ослаблении Канадой тарифов на китайские электромобили, введенные совместно с США в 2024 году.
Накануне, 23 января, Дональд Трамп уже выступал с жесткой критикой в адрес Канады из-за ее торговых связей с Китаем, а также позиции относительно оборонных инициатив в Арктическом регионе.
В частности, он выразил недовольство экономической политикой Оттавы, обвинив канадские власти в чрезмерной открытости к сотрудничеству с Пекином.
По мнению Трампа, тесные торговые отношения с Китаем могут иметь долгосрочные негативные последствия для суверенитета и стратегических интересов Канады.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отозвал предложение присоединиться к Совету мира, направленному премьер-министру Канады Марку Карни.
Мы ранее информировали, что в Канаде растет беспокойство, что после действий США в Венесуэле и заявлений Дональда Трампа по поводу Гренландии следующим объектом давления может стать Оттава.