Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану и сделал заявление о Китае

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон жестко ответит, если Иран попытается остановить поток нефти через Ормузский пролив.

По словам американского лидера, в таком случае США могут нанести удар, который будет «в двадцать раз сильнее», чем предыдущие атаки.

Трамп также пригрозил уничтожением объектов, которые, по его словам, могут быть быстро ликвидированы.

"Если Иран сделает что-то, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты нанесут удар в двадцать раз сильнее", - заявил он.

Американский президент добавил, что это будет сигнал для всех стран, которые пользуются важным морским маршрутом, в частности для Китая, активно транспортирующего нефть через этот пролив.

Иран отказывается от переговоров с США

Между тем, в Тегеране заявили, что не намерены возвращаться к переговорам с Вашингтоном после американских ударов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна получила "горький опыт" контактов с США.

По его словам, Соединенные Штаты якобы уверяли, что не планируют нападать на Иран, но в конце концов нанесли удары.

«Я не думаю, что разговоры с американцами будут обсуждаться. У нас очень горький опыт таких контактов», — заявил глава иранского МИД.

Он также подчеркнул, что Иран не планирует сворачивать военный ответ.

Они атаковали наши ядерные объекты, но не смогли уничтожить нашу ядерную программу. Мы готовы продолжать атаковать их нашими ракетами столько, сколько нужно», – сказал Арагчи.

Война в Иране - последние новости

Несмотря на жесткие заявления, Дональд Трамп ранее предполагал, что война с Ираном может близиться к завершению.

По его словам, США уже добились значительных результатов в военной операции.

«Я думаю, что война практически окончена. У них нет флота, средств связи и военно-воздушных сил», - заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон стремится к «абсолютной победе» над иранским режимом.

Тем временем Корпус стражей исламской революции выдвинул ультиматум ряду европейских и арабских стран. В Тегеране заявили, что государства смогут получить свободный проход через Ормузский пролив, если разорвут дипломатические отношения с США и Израилем.

Что такое Ормузский пролив и почему он так важен

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей. Именно через этот морской коридор проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, а крупнейшим импортером транспортируемых этим путем энергоресурсов является Китай.

После начала войны между США и Израилем против Ирана около десяти дней назад коммерческое судоходство через пролив резко сократилось.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив пока остается открытым. Однако в Белом доме не исключают разных сценариев развития событий и, по словам Трампа, могут «принять разные меры», чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Ормузский пролив — узкий водный путь шириной около 55 километров между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем. Она считается одним из важнейших стратегических транспортных коридоров для мировой энергетики.

Ежедневно через этот участок проходило около 13 миллионов баррелей нефти, что составляет около 31% всех морских поставок нефти в мире.

После того, как 2 марта Иран объявил о закрытии пролива, морской трафик в регионе сократился примерно на 70%, что сразу повлияло на мировые цены на нефть. Ограничение движения танкеров особенно отразилось на экспорте из ключевых нефтяных портов Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, дальнейшая ситуация на энергетических рынках будет зависеть от того, смогут ли танкеры снова свободно проходить через Ормузский пролив. Восстановление судоходства позволило вернуть на рынок почти пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

В то же время проблема не ограничивается только блокировкой пролива. Во время обострения конфликта в регионе несколько нефтяных танкеров подверглись нападениям, что заставило судовладельцев и трейдеров временно приостанавливать перевозки.