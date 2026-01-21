ТСН в социальных сетях

Мир
512
1 мин

Трамп пригрозил "полным уничтожением" одной из стран

В случае угрозы со стороны Ирана Соединенные Штаты могут нанести сокрушительный удар.

Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент СШАДональд Трамп заявил, что в случае реализации угроз со стороны иранского руководства Соединенные Штаты дадут жесткий ответ, вплоть до полного уничтожения страны.

Об этом он сказал во время интервью телеканалу NewsNation.

«Они не должны этого делать, но я предупредил: если что-то произойдет, мы нанесем удар — страна будет уничтожена», — заявил Трамп.

Он также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие публичной реакции на заявления со стороны Тегерана.

«Президент должен защищать президента. Мы постоянно спрашивали: почему Байден молчит? Потому что он молчал», — сказал Трамп.

По его словам, если бы он находился у власти, то в ответ на угрозы, даже не обязательно президенту, «нанес бы очень сильный удар».

«У меня есть четкие инструкции: если что-то произойдет, их сотрут с лица земли», — добавил Трамп.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп предупредил Иран о жесткой реакции США в случае попыток возобновить ядерные разработки или продолжить ракетную программу.

