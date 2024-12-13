Трамп пригрозил применением ядерного оружия: какая страна в опасности

По словам следующего президента США, "мир уже никогда не будет таким, как раньше".

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заговорил о потенциальном использовании ядерного оружия и его угрозе миру. Что именно он имел в виду в своем громком заявлении – читайте далее в эксклюзиве ТСН.ua.

Новое заявление Трампа

Из-за уровня напряжения и количества страшилок, которые сейчас распространяются в мире, Дональд Трамп сделал новое заявление. В своем недавнем обращении, опубликованном в соцсети X, новоизбранный президент Соединенных Штатов подчеркнул, что современное оружие является самой большой опасностью, с которой столкнулось человечество.

"У нас продолжаются войны, которых у нас не было. У нас происходит много вещей, которых у нас не было, которые никогда не должны были произойти. Но теперь они произошли. И я хочу их решить", – заявил Трамп.

Особое внимание он уделил угрозе, которую представляет ядерное вооружение. По его словам, масштабы разрушений, которые могут повлечь за собой современные ядерные боеприпасы, заставляют задуматься о неизбежных последствиях для мира.

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"Мы создали ядерное оружие, которое настолько разрушительно, что это очень грустно, когда вы его получаете и когда оно вступает в действие. Это очень грустно, потому что вы знаете, какова его цель. И вы просто молитесь Богу, чтобы вам никогда не пришлось его использовать. Потому что если вы это сделаете, мир уже никогда не будет таким, как раньше", – отметил Трамп.

США готовит превентивные удары

После такого громкого заявления издание The Wall Street Journal написало: "Новоизбранный президент США взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов. Это станет шагом, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций".

Вариант военного удара по ядерным объектам Ирана сейчас серьезнее рассматривается некоторыми членами переходной команды Трампа, взвешивающими падение режима президента Башара Асада в Сирии, будущее войск США в сирийском регионе и уничтожение Израилем повстанцев-прокси "Хезболла" и ХАМАС.

Ослабление позиций Ирана в регионе и недавние разоблачения активно развивающейся ядерной работы Тегерана повлекли за собой активизацию деликатных внутренних дискуссий, заявили чиновники переходного правительства. Однако все обсуждения этого вопроса остаются на ранних стадиях, говорится в статье.

"Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время последних звонков, что он озабочен прорывом иранской ядерной программы. Об этом сообщили два человека, знакомых с их разговорами, дав понять, что новоизбранный президент США ищет предложения по предотвращению такого результата. Трамп хочет планов, которые не приведут к разжиганию новой войны, в частности такой, в которую может быть вовлечена американская армия, поскольку удары по ядерным объектам Тегерана потенциально могут поставить США и Иран на курс столкновения", – отмечает издание.

Мирный план Трампа

Трамп много говорит и о том, что намерен быстро закончить войну в Украине. Однако руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть только определенные идеи на этот счет. Об этом он сказал в интервью "Суспільному". Ермака спросили, что украинской стороне известно о планах Трампа по реализации его многократных обещаний "быстро прекратить войну".

"Никакого плана пока не существует и точно мы его не видели, этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций. Они обсуждаются", – отметил Ермак.

Он рассказал, что по итогам последней поездки в США видит возможность донести до команды Трампа видение Киева, потому что к Украине готовы прислушаться.

"Люди, с которыми я встречался, слушали, им было интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы. Они хотели получить больше информации. И думаю главное для нас сейчас – это действительно дать эту информацию, дать нашу позицию, объяснить, почему мы считаем так и так, привести исторические примеры", – объяснил руководитель ОПУ.

В частности, отметил он, важно объяснить, почему "просто прекращение огня" не будет для Украины приемлемым результатом, а самое важное – как и на каких условиях это может произойти.

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