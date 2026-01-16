- Дата публикации
Трамп пригрозил странам, которые не согласятся с аннексией Гренландии: что заявил
Трамп угрожает ввести тарифы против стран, не признающих аннексию Гренландии.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить экономическое давление на международной арене для реализации планов по Гренландии. В ходе круглого стола в Белом доме он подчеркнул, что контроль над островом является вопросом стратегической важности для Соединенных Штатов.
Об этом пишет Новости.LIVE.
«Я могу сделать это для Гренландии. Я могу ввести тарифы на страны, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — заявил Трамп.
Что еще известно о ситуации в Гренланде?
Ранее Трамп также заявлял, что Дания, по его мнению, не обеспечивает достаточный уровень обороны Гренландии, а сам остров имеет слишком мало населения для самостоятельной защиты.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о претензиях на Гренландию.
Реакция европейского сообщества на такие заявления оказалась мгновенной и консолидированной: лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании выступили с общим заявлением в защиту суверенитета острова.
К тому же Европа планирует отправить четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.
Дания усиливает военное присутствие в Гренландии из-за опасений аннексии.