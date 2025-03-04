Агитаторы будут заключены в тюрьму или отправлены обратно в страну происхождения. Американские студенты будут навсегда исключены или арестованы, подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил учебным заведениям и студентам жестким наказанием за протесты.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что все федеральное финансирование прекратится для любого колледжа, школы или университета, разрешающего "незаконные протесты".

"Агитаторы будут заключены или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они пришли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы", — написал Трамп в соцсети.

Сообщение Трампа в соцсети Truth Social о запрете студенческих протестов

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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