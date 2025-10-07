- Дата публикации
Трамп приказал остановить все дипломатические переговоры с властями Венесуэлы
США приостановили все дипломатические контакты с Венесуэлой, а решение Трампа подчеркивает сохранение напряженности в отношениях с правительством Мадуро.
Президент США Дональд Трамп приказал прекратить все переговоры с правительством Венесуэлы под руководством Николаса Мадуро.
По информации Reuters, Трамп принял решение прекратить попытки достичь дипломатической договоренности с Венесуэлой.
Как сообщили неназванные чиновники администрации США, президент поручил своему специальному посланнику Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические контакты с правительством президента Мадуро.
Это решение отмечает новый этап в отношениях между США и Венесуэлой, которые остаются напряженными после разрыва дипломатических связей в 2019 году.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти.
Он обвинял Вашингтон в попытках установить «марионеточный режим» и контролировать ресурсы страны, включая нефть, газ и золото.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился к правительству Венесуэлы с требованием принять вспять всех заключенных, высланных с американской территории.
Мы ранее информировали, что США готовят операцию с ударами БПЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.