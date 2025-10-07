Трамп приказал остановить все дипломатические переговоры с властями Венесуэлы

Николас Мадуро / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп приказал прекратить все переговоры с правительством Венесуэлы под руководством Николаса Мадуро.

По информации Reuters, Трамп принял решение прекратить попытки достичь дипломатической договоренности с Венесуэлой.

Как сообщили неназванные чиновники администрации США, президент поручил своему специальному посланнику Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические контакты с правительством президента Мадуро.

Реклама

Это решение отмечает новый этап в отношениях между США и Венесуэлой, которые остаются напряженными после разрыва дипломатических связей в 2019 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти.

Он обвинял Вашингтон в попытках установить «марионеточный режим» и контролировать ресурсы страны, включая нефть, газ и золото.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился к правительству Венесуэлы с требованием принять вспять всех заключенных, высланных с американской территории.

Реклама

Мы ранее информировали, что США готовят операцию с ударами БПЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.