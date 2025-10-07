ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Трамп приказал остановить все дипломатические переговоры с властями Венесуэлы

США приостановили все дипломатические контакты с Венесуэлой, а решение Трампа подчеркивает сохранение напряженности в отношениях с правительством Мадуро.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Николас Мадуро

Николас Мадуро / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп приказал прекратить все переговоры с правительством Венесуэлы под руководством Николаса Мадуро.

По информации Reuters, Трамп принял решение прекратить попытки достичь дипломатической договоренности с Венесуэлой.

Как сообщили неназванные чиновники администрации США, президент поручил своему специальному посланнику Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические контакты с правительством президента Мадуро.

Это решение отмечает новый этап в отношениях между США и Венесуэлой, которые остаются напряженными после разрыва дипломатических связей в 2019 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти.

Он обвинял Вашингтон в попытках установить «марионеточный режим» и контролировать ресурсы страны, включая нефть, газ и золото.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился к правительству Венесуэлы с требованием принять вспять всех заключенных, высланных с американской территории.

Мы ранее информировали, что США готовят операцию с ударами БПЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie