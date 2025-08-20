Трамп приказал покрасить пограничную стену с Мексикой в черный цвет: зачем это нужно

Стена на границе с Мексикой / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп распорядился выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. По задумке, темная краска должна нагревать металл под солнцем, что усложнит попытки нелегальных мигрантов перелезть через изгородь.

Об этом во время пресс-конференции у границы в Нью-Мексико 19 августа сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

По ее словам, бригады уже начали красить девятиметровые стальные столбы, из которых состоит барьер. Она подчеркнула, что доверенность поступила непосредственно от Трампа.

Реклама

Президент ожидает, что черная краска не только продлит срок службы стали, замедлив коррозию, но и станет дополнительным средством сдерживания, ведь раскаленный под пустынным солнцем металл будет делать любые попытки пересечения чрезвычайно сложными.

Ноем не уточнила цена и сроки реализации проекта. Во время заката она собственноручно покрасила небольшой участок стены. На критику журналистов об усилении жестоких условий для мигрантов министр ответила: "Не прикасайтесь к стене".

Визит прошел на фоне снижения количества задержаний на юго-западной границе после усиления мер контроля. Несмотря на это, администрация продолжает делать стену ключевым элементом иммиграционной политики Трампа. В июле Конгресс выделил почти $47 миллиардов на дальнейшее строительство и содержание.

Ранее стало известно, что из Соединенных Штатов Америки впервые были депортированы украинские беженцы.