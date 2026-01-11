Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию— Daily Mail

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США подготовить сценарий вторжения в Гренландию.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в политических и военных кругах США, команда Трампа считает необходимым действовать быстро, чтобы установить контроль над островом еще до того, как это сделают Россия или Китай.

Ключевую роль в продвижении этого плана, по данным издания, играет советник президента по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер.

По словам собеседников, идею вдохновила недавняя операция США в Венесуэле, во время которой был захвачен бывший президент Николас Мадуро. В администрации рассматривают ее в качестве прецедента для более решительных шагов в будущем.

В то же время, руководство американских штабов выступает против таких планов. Военные убеждены, что вторжение в Гренландию было бы незаконным и не получило поддержки Конгресса США. Один из дипломатических источников охарактеризовал идею Трампа как «безумную и незаконную» и отметил, что генералы пытаются отвлечь президента, предлагая альтернативные масштабные операции.

«Они говорят, что это похоже на общение с пятилетним ребенком», — цитирует источник Daily Mail.

В начале января США провели операцию «Абсолютная решительность» в Венесуэле. Во время нее американские силы нанесли удары по территории страны и вывезли Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были обвинены в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Остров получил расширенное самоуправление в 2009 году, что гарантирует право на широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерении включить остров в состав США. В январском интервью The Atlantic он назвал Гренландию «совершенно необходимой» для обороны Соединенных Штатов.

Недавно президент США заявил, что готов «принять меры» даже без согласия жителей Гренландии, чтобы не допустить усиления влияния России или Китая.

Ранее сообщалось, что Канада опасается, что может стать следующей «мишенью» президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз Гренландии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп продолжил риторику о соглашении по Гренландии, заявив, что если не удастся достичь этого «простым путем», то придется «сделать это сложным путем».