Трамп приказал создать на Луне постоянную базу США с ядерным реактором

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп утвердил новую космическую стратегию, по которой к 2030 году на Луне должна появиться постоянная база с ядерным реактором.

Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Новая космическая стратегия предусматривает возвращение американцев на Луну в рамках программы Artemis до 2028 года. А уже к 2030 году США планируют создать там постоянную базу.

Важной частью плана является использование космической ядерной энергетики. NASA получило разрешение на разработку и транспортировку на Луну ядерного реактора, который будет обеспечивать энергией будущую базу. Его запуск намечен к 2030 году.

В документе также говорится о стимулировании инициативы частного сектора и коммерческого пути замены Международной космической станции до 2030 года.

Также планируется привлечение не менее 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций на американских космических рынках до 2028 года, а также увеличение частоты запусков и возвращения на орбиту благодаря новым и модернизированным объектам.

В стратегии Трампа фигурирует также проект «Золотой купол» — система защиты от угроз из космоса. Речь идет о новых средствах раннего предупреждения, которые смогут отслеживать опасности в околоземном пространстве и в зоне между Землей и Луной.

Напомним, в среду, 17 декабря, один из спутников сети Starlink компании SpaceX потерпел серьезную неисправность на орбите и начал постепенно снижаться в направлении Земли.