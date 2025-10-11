Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

На следующей неделе президент США Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Секторе Газа во время своего визита в Египет.

Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, саммит будет принимать президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, который уже направил приглашение нескольким европейским и арабским лидерам.

Реклама

«Саммит с лидерами арабских стран и не только может привлечь дополнительную международную поддержку мирного плана Трампа, поскольку самые сложные соглашения по послевоенному управлению анклавом и его восстановлению еще не достигнуты», — пишет издание.

Ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии.

Участие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не планируется.

Дата проведения саммита еще не определена. Вероятно, он состоится во вторник, 14 октября, или его перенесут на понедельник.

Реклама

Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к длительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.