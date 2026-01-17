Трамп принял Нобелевскую премию: комитет объяснил, почему это ничего не меняет

Дональд Трамп / © Associated Press

Нобелевский комитет отреагировал на то, что лауреат Премии мира Мария Корина Мачадо передала свою медаль президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters.

В комитете отметили, что награда навсегда остается связанной с лицом или организацией, которой она была присуждена, независимо от дальнейшей судьбы медали.

Сообщается, что никакие действия с физическими атрибутами премии не изменяют статус награжденного.

«Независимо от того, что может произойти с медалью, дипломом или призовыми деньгами, именно оригинальный лауреат войдет в историю как получатель премии», — объяснили в комитете.

Напомним, Мария Корина Мачадо вручила Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира за «определение его уникальной приверженности свободе» венесуэльского народа.

Трамп подтвердил получение премии мира, назвав это «прекрасным жестом».

«Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она отличная женщина, которая так много пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — говорится в его сообщении на платформе Truth Social.

Ранее Нобелевский институт объяснил, что премия не может быть передана от одного человека другому. «Нобелевская премия не может быть ни отменена, ни передана другим лицам, — заявил представитель Нобелевского института Эрик Аасхайм. — После оглашения лауреатов решение остается в силе навсегда».

Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции, а также основательница и бывшая президент Венесуэльской волонтерской организации Súmate.

Нобелевскую премию мира ей присудили «за ее непрерывную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

Нобелевскую премию мира считают одной из самых престижных наград. Это одна из шести премий, основанных шведским ученым, предпринимателем и филантропом Альфредом Нобелем.

Ее вручают с 1901 года людям, которые «сделали больше всего для братства между народами, для отмены или сокращения армий и для содействия мирным конгрессам».